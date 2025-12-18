Mann von Heuballen getroffen und tödlich verletzt

Drama in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel kurz vor Weihnachten! Beim Füttern seiner Tiere wurde ein Einheimischer (67) plötzlich von einem Heuballen getroffen. Der Mann konnte noch um Hilfe rufen, verstarb später jedoch aufgrund der schweren Verletzungen.
Ereignet hat sich das Drama am Donnerstag gegen 13.30 Uhr. In einem Stadel in Kössen war der 67-Jährige damit beschäftigt, seine Tiere zu füttern. Laut Polizei standen in dem Stadel drei Heuballen aufeinander. „Einer davon stürzte plötzlich aus unbekannter Ursache ab und traf den Mann, heißt es von den Ermittlern.
Die eintreffenden Rettungskräfte mussten den 67-Jährigen vor Ort reanimieren, dieser verstarb jedoch noch am Unfallort aufgrund der erlittenen Verletzungen.
Ein Sprecher der Polizei
Sohn um Hilfe gerufen
Der 67-Jährige konnte noch seinen Sohn verständigen, der wiederum über seine Mutter die Rettungskette in Gang setzte. Die eintreffenden Notfallsanitäter mussten den 67-Jährigen reanimieren. Schlussendlich verstarb er jedoch aufgrund der schweren Verletzungen. Im Einsatz standen zwei Polizeistreifen, ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen.
