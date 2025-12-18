„KitzSki Living“ Zuhause für Bergbahn-Mitarbeiter

Damit die Skilifte im Winter reibungslos funktionieren, braucht es im Hintergrund zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach dem Rechten sehen. Viele von ihnen sind Saisonarbeiter, die ihr Geld im Frühling, Sommer und Herbst bei anderen Arbeitgebern verdienen. Und einige sind auch nur einmalig in einem Skigebiet tätig. Während der Wintersaison benötigen diese Mitarbeiter ein Dach über dem Kopf.