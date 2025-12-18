Vorteilswelt
Feierlich eröffnet

„KitzSki Living“ Zuhause für Bergbahn-Mitarbeiter

Tirol
18.12.2025 11:00
Anton Bodner (2. v. li.) und Christian Wörister (re.) von KitzSki bei der Eröffnung des neuen ...
Anton Bodner (2. v. li.) und Christian Wörister (re.) von KitzSki bei der Eröffnung des neuen Hauses für Mitarbeiter. Auch BM Klaus Winkler (Mitte) war dabei.(Bild: KitzSki/Elisabeth Laiminger)

Die Bergbahn AG Kitzbühel feierte die Inbetriebnahme eines Mitarbeiterhauses. Damit bekommen jene, die nur eine Saison mitarbeiten, unkompliziert ein Dach über dem Kopf. Auch der Stadtchef ist darüber sehr froh.

Damit die Skilifte im Winter reibungslos funktionieren, braucht es im Hintergrund zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach dem Rechten sehen. Viele von ihnen sind Saisonarbeiter, die ihr Geld im Frühling, Sommer und Herbst bei anderen Arbeitgebern verdienen. Und einige sind auch nur einmalig in einem Skigebiet tätig. Während der Wintersaison benötigen diese Mitarbeiter ein Dach über dem Kopf.

Bei der Bergbahn AG Kitzbühel handelt es sich jährlich um rund 70 bis 80 Personen, die nur für eine Saison kommen.

Zitat Icon

Wenn wir diesen Mitarbeitern keine Unterkunft anbieten können, dann kommen sie nicht und der Betrieb ist nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Vorstandsvorsitzender Anton Bodner

Gebäude umfasst 60 Wohnungen
„Wenn wir denen keine Unterkunft anbieten können, dann kommen sie nicht und der Betrieb ist nicht oder nur eingeschränkt möglich“, sagt Vorstandsvorsitzender Anton Bodner. Deswegen wurde in das neue Teamhaus „KitzSki Living“ investiert. Der Gebäudekomplex umfasst insgesamt 60 Wohnungen, davon 48 kleinere, zehn größere und zwei barrierefreie.

Durch die zentrale Lage zum Arbeitsplatz, dem Stadtzentrum und den öffentlichen Verkehrsmitteln wird der Alltag der Saisonarbeiter erheblich erleichtert.

Zitat Icon

Die Kombination von Mitarbeiterhaus in der Wintersaison und touristischer Nutzung in der übrigen Zeit ist äußerst sinnvoll und bringt einen Mehrwert.

Bürgermeister Klaus Winkler

14,5 Millionen Euro wurden investiert
Das Gebäude zeichnet sich durch eine nachhaltige Bauweise und modernste Technologien aus. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt umweltfreundliche Energie, während ein innovatives Heizungssystem mit Erdspeicher und Tiefenbohrungen sowie eine Wärmepumpe für eine Reduktion des CO₂-Ausstoßes sorgt. Neben den Wohnungen bietet das Gebäude auch 65 Tiefgaragenstellplätze sowie eine kleine Bürofläche. Insgesamt wurden rund 14,5 Millionen Euro in das Bauprojekt investiert.

„Die Kombination von Mitarbeiterhaus in der Wintersaison und touristischer Nutzung in der übrigen Zeit ist äußerst sinnvoll und bringt einen Mehrwert für die Bergbahn und zusätzlich mehr Gäste nach Kitzbühel. Und zwar in einem Angebotssegment, das dringend benötigt wird“, freut sich auch BM Klaus Winkler.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
