Brandschutz via App: Sicherheit als Herzensthema

Portal für Whistleblower

„Brandschutz wird immer wichtiger, auch wegen der Versicherungen“, sagt Brandner. Ab 800 Euro pro Jahr gibt es Komplettlösungen für ganze Gebäude. „Sicherheit muss nicht teuer sein“, ist die 48-Jährige überzeugt. Auch für andere Bereiche hat Brandners Team mittlerweile Software-Lösungen entwickelt – etwa für Arbeitssicherheit oder Whistleblowing. Denn Unternehmen ab 50 Mitarbeitern sind seit zwei Jahren dazu verpflichtet, ein Portal für anonymisierte Meldungen einzurichten.