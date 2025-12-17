Brandschutz via App: Sicherheit als Herzensthema

Weil es um Menschenleben geht: Proventor E-Soltions wurde für seine Brandschutz-Software von der SFG zum Unternehmen des Monats gekürt. „Wir wollen für noch mehr Bewusstsein sorgen“, sagt Geschäftsführerin Sandra Brandner.
„Im Ernstfall gibt es keine zweite Chance“, betont Sandra Brandner. Gemeinsam mit Harald Dunst ist sie Geschäftsführerin der Proventor E-Solutions GmbH und warnt: Fehlender Brandschutz riskiert Sachschäden, strafrechtliche Konsequenzen und im schlimmsten Fall sogar Menschenleben. Ihr Engagement für ihr Herzensthema Sicherheit wurde von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft belohnt: Der Grazer Betrieb wurde zum Unternehmen des Monats gekürt.
Aber von Anfang an. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat sich auf die Bereiche Schutz („protection“) und Vorbeugung („prevention“) spezialisiert. Im Mittelpunkt der Arbeit des zehnköpfigen Teams steht der gesetzlich verpflichtende Schutz vor den Flammen. Für ihre Abnehmer – etwa Gemeinden, öffentliche Einrichtungen, Hotels oder Unternehmen – ist Proventor eine leicht zu handhabende App.
Brandschutzbeauftragten wird ein digitales Brandschutzbuch an die Hand gegeben. Dieses beinhaltet konkrete Vorgaben zu notwendigen Kontrollen, der Protokollierung von Mängeln oder der Dokumentation von Vorfällen. Zuständige können mit einem Tablet, auf dem die App installiert ist, durch das Gebäude spazieren und werden Schritt für Schritt – vom Feuerlöscher bis zur Brandschutztür – durch den Prozess geführt. Auch Erinnerungsfunktionen sind inkludiert.
Portal für Whistleblower
„Brandschutz wird immer wichtiger, auch wegen der Versicherungen“, sagt Brandner. Ab 800 Euro pro Jahr gibt es Komplettlösungen für ganze Gebäude. „Sicherheit muss nicht teuer sein“, ist die 48-Jährige überzeugt. Auch für andere Bereiche hat Brandners Team mittlerweile Software-Lösungen entwickelt – etwa für Arbeitssicherheit oder Whistleblowing. Denn Unternehmen ab 50 Mitarbeitern sind seit zwei Jahren dazu verpflichtet, ein Portal für anonymisierte Meldungen einzurichten.
Auch Zukunftspläne gibt es bereits: Mit den Software-Lösungen will Brandner „die Präsenz in Österreich und Deutschland weiter ausbauen“. In Stuttgart wurde bereits ein zweiter Standort eröffnet. „Brandschutz sollte ernst genommen werden. Hier wollen wir für noch mehr Bewusstsein bei den Geschäftsführern sorgen.“
Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.