Unfall auf Baustelle

Arbeiter (37) stürzte durch Dachluke in die Tiefe

Tirol
11.12.2025 20:29
Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.(Bild: Polak)

Mit erheblichen Verletzungen musste Donnerstagnachmittag ein Arbeiter (37) auf einer Baustelle in Imst im Tiroler Oberland geborgen werden. Der Mann war bei Dacharbeiten abgestürzt. 

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.30 Uhr. Der 37-jährige Einheimische stand auf einer Baustelle am Dach eines Hauses. „Dabei übersah er eine etwa zwei Meter große Dachfensteraussparung und stürzte rund zwei Meter in die Tiefe“, schildert die Exekutive den Unfall. 

Der 37-Jährige landete auf einem Betonboden. Er zog sich beim Aufprall erhebliche Verletzungen zu. Der Verletzte wurde vor Ort durch Rettungskräfte erstversorgt und anschließend mittels Drehleiter geborgen. Danach erfolgte die Einlieferung ins Krankenhaus Zams. 

Tirol

