Arbeiter (37) stürzte durch Dachluke in die Tiefe

Österreich erteilt Trumps Öxit-Fantasien Absage
Und Kritik an FPÖ
Mit erheblichen Verletzungen musste Donnerstagnachmittag ein Arbeiter (37) auf einer Baustelle in Imst im Tiroler Oberland geborgen werden. Der Mann war bei Dacharbeiten abgestürzt.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.30 Uhr. Der 37-jährige Einheimische stand auf einer Baustelle am Dach eines Hauses. „Dabei übersah er eine etwa zwei Meter große Dachfensteraussparung und stürzte rund zwei Meter in die Tiefe“, schildert die Exekutive den Unfall.
Der 37-Jährige landete auf einem Betonboden. Er zog sich beim Aufprall erhebliche Verletzungen zu. Der Verletzte wurde vor Ort durch Rettungskräfte erstversorgt und anschließend mittels Drehleiter geborgen. Danach erfolgte die Einlieferung ins Krankenhaus Zams.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.