7-Jährige an Haltestelle von Bus schwer verletzt

Wie konnte das passieren? Das ist die Frage, die sich die Polizei nach einem schweren Unfall mit einer Siebenjährigen im Tiroler Zillertal stellt. Das Mädchen war am Dienstag an einer Haltestelle von einem Bus schwer verletzt worden.
Die Schülerin wartete am Dienstag gegen 12.30 Uhr an einer Haltestelle in Zell am Ziller auf den Bus. Dieser kam schließlich auch. Ein 44-Jähriger lenkte das Fahrzeug und bog schließlich in die Haltestelle ein. Dabei passierte es.
In die Klinik geflogen
„Aus bislang noch ungeklärter Ursache überrollte ein Rad des Busses beide Füße der Siebenjährigen“, schildert die Polizei den Unfall. Die Schülerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Das Mädchen musste mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Weitere Erhebungen zu dem Unfall sind im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.