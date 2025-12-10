Neue Schauplätze für den Innsbrucker Bergsilvester

Open-Air-Party vor der Hofburg, Lichtinstallationen unter anderem mit Zeichnungen Innsbrucker Kinder, ein erweiterter Veranstaltungsbereich und nicht zu vergessen ein beeindruckendes Feuerwerk auf der Nordkette: Der Innsbrucker Bergsilvester verspricht einen Jahreswechsel der Sonderklasse.
Eine ganze Stadt im Licht – so lautet das Motto des diesjährigen Bergsilvesters in Innsbruck. Mit Marktplatz und Inn kommen heuer neue Schauplätze hinzu. „Der Fluss, der der Stadt ihren Namen und Charakter gibt, wird bewusst in Szene gesetzt. Das Wasser reflektiert die künstlerischen Projektionen und schafft fließende, lebendige Lichtbilder, die das Erlebnis um eine Dimension erweitern“, erläuterten gestern BM Johannes Anzengruber, Peter Paul Mölk (Innsbruck Tourismus) und Heike Kiesling (Innsbruck Marketing) die Pläne.
Mit der Verlängerung der Lichtinszenierungen möchten wir ein ganzheitliches Erlebnis schaffen, das über die Silvesternacht hinaus wirkt.
BM Johannes Anzengruber
Kindersilvester mit Attraktionen
Den Auftakt zum Jahreswechsel bildet am 30. Dezember der beliebte Kindersilvester in der Altstadt und am Vorplatz der Hofburg. Jahrmarkt-Attraktionen, ein nostalgisches Karussell, Glasblasen und vieles mehr bescheren Kindern und Familien ab 13 Uhr einen abwechslungsreichen Nachmittag.
Lichtinstallationen sind länger zu sehen
Am 31. Dezember pulsiert dann das Herz der Stadt: Vor dem Goldenen Dachl sorgt die Dixie Brass Tyrol von 11 bis 14 Uhr mit einem schwungvollen Auftakt für den Silvesterabend für musikalische Stimmung.
Am Abend steigt ab 21 Uhr auf dem Vorplatz der Hofburg die große Silvesterparty mit Livemusik und DJ In-Style. Die Band „LIVIN music family“ sorgt für den Soundtrack des Abends. Die Lichtinstallationen sind heuer bis 10. Jänner zu sehen. Auf den Stadtturm werden Zeichnungen Innsbrucker Kinder projiziert.
