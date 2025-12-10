Neue Schauplätze für den Innsbrucker Bergsilvester

Eine ganze Stadt im Licht – so lautet das Motto des diesjährigen Bergsilvesters in Innsbruck. Mit Marktplatz und Inn kommen heuer neue Schauplätze hinzu. „Der Fluss, der der Stadt ihren Namen und Charakter gibt, wird bewusst in Szene gesetzt. Das Wasser reflektiert die künstlerischen Projektionen und schafft fließende, lebendige Lichtbilder, die das Erlebnis um eine Dimension erweitern“, erläuterten gestern BM Johannes Anzengruber, Peter Paul Mölk (Innsbruck Tourismus) und Heike Kiesling (Innsbruck Marketing) die Pläne.