Frau starb bei „Frontalem“, Mann schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Unterwaltersdorf im Bezirk Baden in NÖ musste die Feuerwehr zwei Lenker aus ihren Fahrzeugen mittels Bergeschere befreien. Für eine 54-Jährige kam jede Hilfe zu spät – sie starb noch am Unfallort. Der Mann im anderen Fahrzeug wurde dabei schwer verletzt.
Der Unfall geschah in der Nacht auf Dienstag auf der Wiener Neustädter Straße in Unterwaltersdorf Richtung Ebreichsdorf kurz nach 23.30 Uhr. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie die beiden Fahrzeuge vor, die Lenker waren eingeklemmt und mussten erst von der Feuerwehr befreit werden.
Frau starb an der Unfallstelle
Für die 54-Jährige aus dem Bezirk Baden kam jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 38-jährige Lenker des anderen Fahrzeuges wurde nach der Bergung mit Verdacht auf schwere Verletzungen in das Landesklinikum Baden gebracht.
