Frau starb bei „Frontalem“, Mann schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Unterwaltersdorf im Bezirk Baden in NÖ musste die Feuerwehr zwei Lenker aus ihren Fahrzeugen mittels Bergeschere befreien. Für eine 54-Jährige kam jede Hilfe zu spät – sie starb noch am Unfallort. Der Mann im anderen Fahrzeug wurde dabei schwer verletzt.