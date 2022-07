Schlafende 80-Jährige überfallen: Pfleger in Haft!

Komplize in Rumänien in Haft

Der 32-jährige Komplize des Pflegers konnte bereits im August 2019 in seiner Heimat Rumänien festgenommen werden. Er steht im Verdacht, die brutale Tat gemeinsam mit dem 29-Jährigen begangen zu habe. Er befindet sich wegen zahlreicher anderer Straftaten in Rumänien in Haft. Vom 29-Jährigen fehlte seither jedoch jede Spur, zudem er keinen Wohnsitz in Österreich hatte und in Rumänien nie angetroffen werden konnte.