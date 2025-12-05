Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskussion um Kosten

Der (teure) Wahlkampf hat bereits begonnen

Niederösterreich
05.12.2025 05:55
Für Günther Kautz von der SPÖ (li.) entstehen keine Mehrkosten durch eine Neuwahl. Armin Zwazl ...
Für Günther Kautz von der SPÖ (li.) entstehen keine Mehrkosten durch eine Neuwahl. Armin Zwazl (re.) spricht von teurem Stillstand.(Bild: Krone KREATIV/Werner Kerschbaummayr, Doris Seebacher, ÖVP Neunkirchen)

In Neunkirchen wird bereits heftig diskutiert, wie viel die Neuwahl im Frühjahr 2026 kosten wird. Die SPÖ spricht von Ersparnis, die ÖVP von „teurem Stillstand“. Vizebürgermeister Marcus Berlosnig rechnet mit bis zu 60.000 Euro. 

0 Kommentare

Noch ist der neue Bürgermeister, der die Geschicke der Bezirkshauptstadt Neunkirchen bis zur Neuwahl lenken wird, gar nicht gewählt. Über die Kosten der Neuwahlen, die voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden werden, wird jedoch jetzt schon heftig diskutiert. Und die Meinungen darüber sind geteilt.

Günther Kautz, der sich ebenfalls als Kandidat aufstellen lässt, sieht darin sogar eine Ersparnis von rund 18.0000 Euro monatlich. Warum? „Kein Gemeinderat bekommt ab Jänner noch eine Aufwandsentschädigung, ebenso die drei bisherigen Stadträte, die auf ihr Mandat verzichten“, so SPÖ-Politiker Kautz. Er sieht in der Neuwahl sogar eine Unterstützung zur Budgetkonsolidierung. 

Lesen Sie auch:
Johannes Benda, Klubobmann der Grünen und SPÖ-Obmann Günther Kautz (re.) legen ihre Mandate ...
Tumulte gehen weiter
Neuwahlen in Neunkirchen sind nun fix
01.12.2025

Vizebürgermeister Marcus Berlosnig („Wir für euch“) hingegen berichtete von Kosten zwischen 40.000 und 60.000 Euro.

Und auch VP-Parteiobmann Armin Zwazl meint zu Kautz „absurder Milchmädchenrechnung“: „Eine Stadtverwaltung auf Stand-by ist der teuerste Zustand, den es gibt“. Denn: „Eine Neuwahl bindet hunderte Arbeitsstunden der Stadtverwaltung – von der Ausstellung der Wahlkarten bis zur Organisation der Wahllokale“.

Zitat Icon

Kautz verlangt, dass knapp 10.000 Menschen erneut ihre wertvolle Zeit an einem Sonntag opfern, nur weil ihm das Ergebnis vom letzten Mal nicht passt.

VP-Obmann Armin Zwazl

Laut Kautz hätten die Gemeinderatswahlen im Jahr 2020 „nur“ 11.861 Euro gekostet. „Die Kosten für die Wahlen 2025 wurden mit großzügig 30.000 Euro angesetzt“. Der Rechnungsabschluss dazu sei jedoch noch offen.

Neues, „altes“ Gesicht im Gemeinderat
Die ÖVP bekommt nun wieder Verstärkung von ihrem ehemaligen Mandatar und Stadtrat Michael Bele. Dieser hatte im Sommer den Gemeinderat verlassen: „Um jüngeren Platz zu machen“, so Bele. Jetzt sei es für ihn jedoch Zeit, zurückzukommen. „Mein Pflichtgefühl ist stärker als der Ruhestand“, so der Neunkirchner Unternehmer. Doris Seebacher

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
258.870 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
139.341 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
132.123 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf