Der (teure) Wahlkampf hat bereits begonnen

In Neunkirchen wird bereits heftig diskutiert, wie viel die Neuwahl im Frühjahr 2026 kosten wird. Die SPÖ spricht von Ersparnis, die ÖVP von „teurem Stillstand“. Vizebürgermeister Marcus Berlosnig rechnet mit bis zu 60.000 Euro.
Noch ist der neue Bürgermeister, der die Geschicke der Bezirkshauptstadt Neunkirchen bis zur Neuwahl lenken wird, gar nicht gewählt. Über die Kosten der Neuwahlen, die voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden werden, wird jedoch jetzt schon heftig diskutiert. Und die Meinungen darüber sind geteilt.
Günther Kautz, der sich ebenfalls als Kandidat aufstellen lässt, sieht darin sogar eine Ersparnis von rund 18.0000 Euro monatlich. Warum? „Kein Gemeinderat bekommt ab Jänner noch eine Aufwandsentschädigung, ebenso die drei bisherigen Stadträte, die auf ihr Mandat verzichten“, so SPÖ-Politiker Kautz. Er sieht in der Neuwahl sogar eine Unterstützung zur Budgetkonsolidierung.
Vizebürgermeister Marcus Berlosnig („Wir für euch“) hingegen berichtete von Kosten zwischen 40.000 und 60.000 Euro.
Und auch VP-Parteiobmann Armin Zwazl meint zu Kautz „absurder Milchmädchenrechnung“: „Eine Stadtverwaltung auf Stand-by ist der teuerste Zustand, den es gibt“. Denn: „Eine Neuwahl bindet hunderte Arbeitsstunden der Stadtverwaltung – von der Ausstellung der Wahlkarten bis zur Organisation der Wahllokale“.
Kautz verlangt, dass knapp 10.000 Menschen erneut ihre wertvolle Zeit an einem Sonntag opfern, nur weil ihm das Ergebnis vom letzten Mal nicht passt.
VP-Obmann Armin Zwazl
Laut Kautz hätten die Gemeinderatswahlen im Jahr 2020 „nur“ 11.861 Euro gekostet. „Die Kosten für die Wahlen 2025 wurden mit großzügig 30.000 Euro angesetzt“. Der Rechnungsabschluss dazu sei jedoch noch offen.
Neues, „altes“ Gesicht im Gemeinderat
Die ÖVP bekommt nun wieder Verstärkung von ihrem ehemaligen Mandatar und Stadtrat Michael Bele. Dieser hatte im Sommer den Gemeinderat verlassen: „Um jüngeren Platz zu machen“, so Bele. Jetzt sei es für ihn jedoch Zeit, zurückzukommen. „Mein Pflichtgefühl ist stärker als der Ruhestand“, so der Neunkirchner Unternehmer. Doris Seebacher
