Der (teure) Wahlkampf hat bereits begonnen

Günther Kautz, der sich ebenfalls als Kandidat aufstellen lässt, sieht darin sogar eine Ersparnis von rund 18.0000 Euro monatlich. Warum? „Kein Gemeinderat bekommt ab Jänner noch eine Aufwandsentschädigung, ebenso die drei bisherigen Stadträte, die auf ihr Mandat verzichten“, so SPÖ-Politiker Kautz. Er sieht in der Neuwahl sogar eine Unterstützung zur Budgetkonsolidierung.