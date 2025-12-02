Diesel um 500.000 Euro für Privatautos abgezapft

Zur Verschleierung Wasser in angezapften Tank geschüttet

Pech, dass die Tankvorgänge in Tirol auf Überwachungsvideos zu sehen waren. Und damit auch die Szenen, als Diesel direkt in private Pkw oder Kanister getankt wurde. An unbeobachteten Orten soll der Diesel auch mit einem Schlauch aus dem Lkw-Tank geleitet worden sein. Zumindest in einem Fall wurde ein offenbar dafür genutzter Schlauch bei einem der Männer gefunden. Zur Verschleierung soll sogar Wasser in den angezapften Tank geschüttet worden sein.