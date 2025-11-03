Grazer Christbaum kommt heuer von der Koralm

Weihnachten ist nicht mehr weit! Untrügliches Zeichen dafür ist, dass am Grazer Hauptplatz bereits der Christbaum steht. Diesmal ist‘s eine 28 Meter hohe Fichte vom Fuße der Koralm.
In den frühen Morgenstunden am Montag war es so weit: Mit Kränen wurde der diesjährige Christbaum am Grazer Hauptplatz aufgestellt. Die rund 28 Meter hohe Fichte stammt aus dem Forstbetrieb Carl Prinz von Croÿ am Fuße der Koralm, wo sie mit Blick auf den Speikkogel etwa 150 Jahre lang wachsen durfte. Der Baum wurde heuer von der Steiermärkischen Landarbeiterkammer anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens an die Stadt Graz gespendet.
Nun wird der Christbaum von Mitarbeitern der Energie Graz mit 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und 100 Kugeln festlich geschmückt. Bis zur Illumination muss man sich aber noch etwas gedulden – die steigt dann am 29. November, im Anschluss wird dann auch schon traditionell die Eiskrippe im Landhaushof eröffnet.
