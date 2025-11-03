Grazer Christbaum kommt heuer von der Koralm

In den frühen Morgenstunden am Montag war es so weit: Mit Kränen wurde der diesjährige Christbaum am Grazer Hauptplatz aufgestellt. Die rund 28 Meter hohe Fichte stammt aus dem Forstbetrieb Carl Prinz von Croÿ am Fuße der Koralm, wo sie mit Blick auf den Speikkogel etwa 150 Jahre lang wachsen durfte. Der Baum wurde heuer von der Steiermärkischen Landarbeiterkammer anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens an die Stadt Graz gespendet.