Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues „Schneewittchen“

Oper Graz: Hinter den 77 Bergen bei den 77 Zwergen

Steiermark
30.11.2025 16:59
Die jungen Sänger der Singschul‘ Graz spielen 77 Zwerge.
Die jungen Sänger der Singschul‘ Graz spielen 77 Zwerge.(Bild: Werner Kmetitsch)

Hinter den 77 Bergen, bei den 77 Zwergen: Elena Kats-Chernin und Susanne Felicitas Wolf interpretieren in der Grazer Oper den Märchenklassiker „Schneewittchen“ neu.

0 Kommentare

Dieses Schneewittchen ist keine klassische Märchenprinzessin (Corina Koller): Frech, frei und punkig lehnt sie sich gegen die Regeln des Hofes auf. Als ein weißes Kaninchen (Michael Großschädl) auf der Flucht vor dem Koch, in ihrem Zimmer auftaucht, versteckt sie es und bildet sofort eine Freundschaft mit dem als Sonntagsbraten für die Königin gedachten Tier. Und es ist wohl mehr Schneewittchens Herzlichkeit als ihre Schönheit, die ihrer bösen Schwiegermutter (Leah Bedenko) so sauer aufstößt. Und so kommt es nach mehreren Befragungen des magischen Spiegels (Nikita Ivasechko) wie es kommen muss: Die Königin beauftragt den Jäger (Will Frost), das Duo zu töten – und sie flüchten.

Anders als im Klassiker sind es in der Version von Librettistin Susanne Felicitas Wolf 77 Berge, die sie überwinden müssen. Dafür sind es auch 77 Zwerge, bei denen sie Unterschlupf finden – wunderbar auf die Bühne gebracht von der Singschul’ der Oper Graz (Leitung: Andrea Fournier). Dort nimmt das Schicksal seinen tragischen Lauf – bis mit Maximilian Gutefried Gartenfried (Ted Black) ein unerwarteter Prinz an Schneewittchens gläsernen Sargdeckel stolpert.

Kaninchen (Michael Großschädl), Jäger (Will Frost), Prinz (Ted Black) und Schneewittchen (Corina ...
Kaninchen (Michael Großschädl), Jäger (Will Frost), Prinz (Ted Black) und Schneewittchen (Corina Koller) in der Grazer Inszenierung von „Schnee- wittchen und die 77 Zwerge“(Bild: Werner Kmetitsch)

Durchaus charmant wurde dieses „Schneewittchen“ modernisiert (Inszenierung: Nicole Claudia Weber), dessen Uraufführung Intendant Ulrich Lenz 2015 an der Komischen Oper in Berlin schon begleitet hat und die er nun nach Graz holt. Irgendwo zwischen Filmmusik, Musical, Kinderoper und Mambo-Fieber ist das Werk der Oscar-nominierten Komponistin Elena Kats-Chernin einzuordnen (Musikalische Leitung: Stefan Birnhuber). Friedrich Eggert hat für Graz eine grandiose Bühne geschaffen, Alfred Mayerhofer humorvoll-glamouröse Kostüme, und Jerôme Knols hat mit der Singschul’ herzige Choreografien erarbeitet.

Das Resultat: Gut gemachte, aber letztlich auch harmlose Unterhaltung für Menschen ab 6 Jahren.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
243.230 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
119.696 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
110.997 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf