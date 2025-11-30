Oper Graz: Hinter den 77 Bergen bei den 77 Zwergen

Dieses Schneewittchen ist keine klassische Märchenprinzessin (Corina Koller): Frech, frei und punkig lehnt sie sich gegen die Regeln des Hofes auf. Als ein weißes Kaninchen (Michael Großschädl) auf der Flucht vor dem Koch, in ihrem Zimmer auftaucht, versteckt sie es und bildet sofort eine Freundschaft mit dem als Sonntagsbraten für die Königin gedachten Tier. Und es ist wohl mehr Schneewittchens Herzlichkeit als ihre Schönheit, die ihrer bösen Schwiegermutter (Leah Bedenko) so sauer aufstößt. Und so kommt es nach mehreren Befragungen des magischen Spiegels (Nikita Ivasechko) wie es kommen muss: Die Königin beauftragt den Jäger (Will Frost), das Duo zu töten – und sie flüchten.