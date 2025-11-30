Einbrecher wüteten in Keller von Mehrparteienhaus

Böse Überraschung für die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Innsbruck: Im Keller des Gebäudes schlugen in den vergangenen Tagen unbekannte Einbrecher zu. Abteile wurden aufgebrochen.
Schauplatz war ein Mehrparteienhaus im Innsbrucker Stadtteil Pradl – offenbar wurde der Einbruchsdiebstahl nicht sofort bemerkt. Die Tat dürfte zwischen dem 23. und 28. November erfolgt sein.
Teures Elektrofahrrad verschwunden
„Es wurden zumindest zwei Kellerabteile gewaltsam geöffnet, wobei aus einem Abteil ein E-Bike gestohlen wurde“, heißt es vonseiten der Ermittler. Der Schaden dürfte in diesem Fall mehrere Tausend Euro betragen.
Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Ermittlungen sind im Gange.
