Hohensinner: „Dass Frau Kahr behauptet, es gäbe kein Problem, zeigt nur, dass sie den Ernst der Lage bis heute nicht verstanden hat. Frau Bürgermeisterin, Sie haben keine Ahnung von der Lebenssituation der Grazer Familien.“ Es brauche jedenfalls eine Ausbauoffensive: „Wir wollen für das kommende Jahr um sieben Kindergartengruppen und eine Kinderkrippengruppe ausbauen. Ich hoffe, dass es diesmal die notwendigen finanziellen Mittel dafür gibt“, so der Stadtrat.