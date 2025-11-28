Ominöse Konto-Abbuchungen blieben lange unbemerkt

Immer und immer wieder wurden mit den Kreditkartendaten eines 50-jährigen Tirolers Abbuchungen von dessen Konto durchgeführt. Bemerkt wurde dies längere Zeit nicht – bis sich das Kreditkartenunternehmen beim Opfer meldete. Der Schaden bis dahin: mehr als 10.000 Euro.
Zwischen dem 4. und 20. November führten Cyberkriminelle auf bisher unbekannte Art und Weise zahlreiche Abbuchungen mittels Kreditkartendaten des 50-jährigen Tirolers durch.
Opfer wurde vom Unternehmen kontaktiert
„Das Opfer wurde schließlich aufgrund mehrerer Abbuchungen telefonisch vom Kreditkartenunternehmen kontaktiert“, berichtete die Polizei am Freitag. Und weiter: „Nach Durchsicht des Kontos stellte der 50-Jährige fest, dass unbekannte Täter die Kreditkarte vielfach belastet haben.“
Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen, fünfstelligen Eurobetrag – also mehr als 10.000 Euro. Ermittlungen sind im Gange.
