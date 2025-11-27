„Kalendermacher“ erfinden den Büroalltag neu

100 Jahre Familiengeschichte – von Buchbinderei zu Luxusaccessoires

Alles begann 1923 in der Bandgasse in Wien: Louise Pitzinger eröffnete eine kleine Buchbinderei. Ihre Adoptivtochter Hedwig Maller übernahm 1952 das Geschäft - bereits damals eine Frau, die den Grundstein für die Familien-DNA legte. 1975 folgte die nächste Generation: Edith und Raimund Steinschaden führten das Unternehmen weiter und erfanden quasi nebenbei den PVC-Splint für Tischkalender - eine kleine Revolution in der Büroartikelwelt.