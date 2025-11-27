Vorteilswelt
Seit 100 Jahren

„Kalendermacher“ erfinden den Büroalltag neu

Niederösterreich
27.11.2025 17:00
Ein Kalender mit einer persönlichen Aufschrift – die „Kalendermacher“ machens möglich!
Ein Kalender mit einer persönlichen Aufschrift – die „Kalendermacher“ machens möglich!(Bild: Die Kalendermacher)

Verstaubte Büro-Give-Aways werden von den „Kalendermachern“ aus Spillern in bunte Assecoires verwandelt!

In der Tat verwandeln die Ökopioniere aus dem Bezirk Korneuburg 100 Jahre Tradition in funkelnde Schreibtisch-Luxusstücke – praktisch, schön und überraschend anders. Kurzum – das Familienunternehmen zaubert neuen Glanz auf den Schreibtisch.

Büroalltag darf alles – nur nicht langweilig
„Unser Ziel war es, dass Büroartikel endlich auffallen und Freude machen“, strahlt Julia Steinschaden, Geschäftsführerin der Kalendermacher. Mit ihrem ersten Lookbook der Marke DenkZettel® bringen die Ökopioniere verstaubte Give-Aways zurück ins Rampenlicht – als kleine Luxusobjekte für den Schreibtisch.

Statt ungenutzter Staubfänger gibt es jetzt Taschenleerer! Das ist ein kleines Accessoire, meist aus Leder oder Kunststoff, um Münzen, Büroklammern, Schlüssel, kleine Notizen oder andere lose Gegenstände „aus der Tasche“ zu entleeren und ordentlich aufzubewahren. Quasi eine Schale für alles, was sonst lose herumliegt. Soft Cases in leuchtenden Farben, Kartenhalter, Schreibpads, Schreibetuis und Schlüsselanhänger ergänzen das Portfolio. Jedes Teil ein kleines Kunstwerk, handgefertigt, harmonisch aufeinander abgestimmt und mit eleganten Prägungen, Laserungen und Rahmennähten veredelt.

„Wir möchten, dass jeder Schreibtisch zur Spielwiese wird. Praktisch, schön und ein bisschen extravagant – das ist unser Anspruch“, fügt Gerhard Steinschaden schmunzelnd hinzu.

Zitat Icon

Wir möchten, dass jeder Schreibtisch zur Spielwiese wird. Praktisch, schön und ein bisschen extravagant – das ist unser Anspruch

Gerhard Steinschaden 

100 Jahre Familiengeschichte – von Buchbinderei zu Luxusaccessoires
Alles begann 1923 in der Bandgasse in Wien: Louise Pitzinger eröffnete eine kleine Buchbinderei. Ihre Adoptivtochter Hedwig Maller übernahm 1952 das Geschäft - bereits damals eine Frau, die den Grundstein für die Familien-DNA legte. 1975 folgte die nächste Generation: Edith und Raimund Steinschaden führten das Unternehmen weiter und erfanden quasi nebenbei den PVC-Splint für Tischkalender - eine kleine Revolution in der Büroartikelwelt.

„Wir sind stolz auf unsere Wurzeln. Jede Generation hat etwas Eigenes eingebracht - und trotzdem bleibt die Linie klar: Qualität, Handwerk und ein bisschen Wiener Schmäh“, erzählt Julia Steinschaden.

1994 wurde aus der Buchbinderei „Der Kalendermacher“, mit Fusionen und Partnerschaften wuchs das Unternehmen in der vierten Generation und vereinte Österreichs Marktführer unter einem Dach. Heute arbeiten bereits die Kinder der Familien Schallenberg und Steinschaden aktiv mit – die fünfte Generation, die frischen Wind in alte Traditionen bringt.

Nachhaltigkeit ist keine Idee, sondern Haltung
Bereits seit 2011 gehört Nachhaltigkeit zur DNA des Unternehmens. Mit Conceptgreen, der ÖkoFix®-Patenthalterung und der patentierten Skip-Bindung® spart man Material, nutzt Recyclingpapier und reduziert CO₂.

„Wir produzieren ausschließlich in Europa, rund um Wien, mit kurzen Transportwegen und fairen Arbeitsbedingungen“, erklärt Gerhard Steinschaden. „Für uns ist das nicht nur Marketing, das ist Haltung.“

Schreibtische werden zur Bühne mit lebhaften Kalender-Designs, die aus nachhaltigen Stoffen im ...
Schreibtische werden zur Bühne mit lebhaften Kalender-Designs, die aus nachhaltigen Stoffen im Weinviertel produziert werden.(Bild: Die Kalendermacher)

Schreibtische werden zur Bühne
„Wir wollen, dass Menschen ihre analogen Momente genießen – mitten im digitalen Alltag“, lächelt Julia Steinschaden. „Unsere Produkte sind kleine Oasen der Kreativität. Und ja: ein bisschen Luxus darf der Schreibtisch auch haben!“ Von edlen Materialien bis zu handgefertigten Details – hier wird Büroalltag zu einem Erlebnis. Und wer genau hinschaut, erkennt: Bei den Kalendermachern trifft Tradition auf Innovation, Nachhaltigkeit auf Design, Handwerk

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
