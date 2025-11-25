Wie sich Gewalttäter im Internet absprechen

Täter nutzen Schutzmechanismen für sich

Dass sich Gewalttäter austauschen, bemerken Leschanz und ihre Kolleginnen auch im Bereich der Betretungs- und Annäherungsverbote. „Wir sehen das in Beziehungen, in denen der Mann bereits einmal weggewiesen wurde, dann zurückkommt, einen Streit provoziert und die Polizei ruft.“ In drei Fällen sei das kürzlich vorgekommen, dass eine Frau weggewiesen wurde. „Auch Frauen können übergriffig sein, ja – aber wir glauben, dass Notwehr hier als Angriff angezeigt wird.“ Von einem Trend zu sprechen, wäre aber zu weit gegriffen, sagt Frauenhäuser-Geschäftsführerin Michaela Gosch. Auch laut der Polizei betreffe der Großteil der 1403 Betretungsverbote, die in diesem Jahr in der Steiermark ausgesprochen wurden, Männer.