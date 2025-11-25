Polizei warnt vor der Hochsaison der „Blüten“

Fühlen, sehen, kippen

Die Exekutive mahnt daher, mit den bekannten Methoden „Fühlen, Sehen, Kippen“ die Geldscheine zu überprüfen – nicht zuletzt auf den Weihnachtsmärkten. Denn traditionell taucht dort überdurchschnittlich viel Falschgeld auf. Die Kriminellen machen sich vor allem den großen Andrang beim Bezahlen vor den Punschständen zunutze. Dort werden Fälschungen besonders bei den kleinen Geldscheinen, also 5-, 10- oder 20-Euro-Banknoten, schnell übersehen. Die Polizei rät ohnehin dazu, möglichst bargeldlos auf den Märkten zu bezahlen, um auch den möglichen Schaden infolge eines Diebstahls zu minimieren.