Teenager verletzt bei Festnahme drei Polizisten

Für gehörigen Wirbel sorgte am Sonntagabend ein 17-jähriger Jugendlicher in der Innsbrucker Innenstadt. Der Algerier sei aufgrund seines „aggressiven Verhaltens“ festgenommen worden. Dabei habe er drei Beamte verletzt. Jetzt sitzt der Bursche im Polizeigefängnis.
Gegen 19 Uhr sei der junge Algerier ins Visier der Polizei geraten. Der 17-Jährige habe laut Angaben der Exekutive ein „aggressives Verhalten“ an den Tag gelegt und sei daher vorläufig festgenommen worden.
Verdächtiger setzte sich zur Wehr
Der Verdächtige wollte sich dies aber offenbar nicht gefallen lassen. Er habe sich massiv zur Wehr gesetzt. „Im Zuge der Festnahme verletzte er drei Beamte“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Der 17-Jährige wurde schlussendlich ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen. Entsprechende Anzeigen folgen.
