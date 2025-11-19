Vogelgrippe: Stallpflicht in 57 Tiroler Gemeinden

Vier Bezirke betroffen

Damit gilt ab Donnerstag in 57 Gemeinden in den Bezirken Kufstein, Schwaz, Innsbruck und Innsbruck-Land Stallpflicht für Geflügel. Das teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit. „Die Vogelgrippe oder Geflügelpest ist eine fieberhafte Viruserkrankung für Vögel. Dieses Influenzavirus gilt als nicht humanpathogen, stellt für den Menschen also keine Gefahr dar“, betont Landesveterinärdirektor Matthias Vill.