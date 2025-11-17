Frau (49) aus München wieder aufgetaucht

Aufatmen heißt es bei den Familienangehörigen einer 49-jährigen Deutschen, die seit 14. Oktober als vermisst gemeldet wurde. Die Frau wurde vor wenigen Tagen gefunden.
Seit dem 14. Oktober war die Frau aus München abgängig. In ihrer Wohnung in München war die 49-Jährige nicht mehr anzutreffen. Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung und bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.
Die Spur führte auch nach Innsbruck. Dort wurde das Fahrzeug der Frau im Bereich Wiltenberg unversperrt aufgefunden. Ein Unglück wurde befürchtet.
Nun gibt es ein Aufatmen bei den Angehörigen der 49-Jährigen. Bereits am Abend des 12. November wurde die Abgängige bei einer Polizeidienststelle in Bayern wohlbehalten angetroffen.
