Ski Guide Austria: Was der kommende Winter kann!

Frisch aus der Druckerei und schon heiß diskutiert: Der Ski Guide Austria 2026 ist da – und er liefert einmal mehr einen kompletten Überblick über alles, was Österreichs Winter zu bieten hat. Auf 420 Seiten findet sich der wohl umfangreichste und detaillierteste Wegweiser durch die heimische Skisaison. Mehr als 200 Skigebiete, Ticketpreise, Familienangebote, Nachhaltigkeitstipps und ein klarer Blick auf die neuesten Entwicklungen im Schneesport.