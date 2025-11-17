Ski Guide Austria: Was der kommende Winter kann!

Frisch aus der Druckerei und schon heiß diskutiert: Der Ski Guide Austria 2026 ist da – und er liefert einmal mehr einen kompletten Überblick über alles, was Österreichs Winter zu bieten hat. Auf 420 Seiten findet sich der wohl umfangreichste und detaillierteste Wegweiser durch die heimische Skisaison. Mehr als 200 Skigebiete, Ticketpreise, Familienangebote, Nachhaltigkeitstipps und ein klarer Blick auf die neuesten Entwicklungen im Schneesport.
Und eines fällt heuer besonders auf: Skifahren wird teurer – bleibt aber beliebt. Eine exklusive, repräsentative Umfrage im Auftrag des Ski Guide Austria zeigt: 85 Prozent der Österreicher halten Skifahren mittlerweile für einen „Luxussport für Wohlhabende“. Trotzdem fahren 42 Prozent weiterhin regelmäßig auf die Piste – und sehen den Schneesport als Teil unseres kulturellen Allgemeinguts.
Passend zu dieser Stimmung widmet der Guide große Kapitel den preisgünstigsten Familien-Skigebieten des Landes. Dazu kommen aktuelle Saisonkartenpreise von über 20 Kartenverbänden – kompakt, übersichtlich und erstmals mit detaillierten Erklärungen zum heiß diskutierten Thema Dynamic Pricing.
Wer sich also schon einmal gefragt hat, warum der Liftpreis an einem Tag steigt und am nächsten wieder sinkt – hier steht’s schwarz auf weiß.
Ski Guide Austria Awards 2026: Die Gewinner
Wie jedes Jahr zeichnet das Redaktionsteam besondere Leistungen im Wintersport aus. Drei Preisträger stehen diesmal im Rampenlicht – und sie könnten unterschiedlicher kaum sein:
Die ausführlichen Jurybegründungen – und ein großes Interview mit Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier – finden sich ebenfalls im neuen Guide. Venier spricht darin offen über Entwicklungen im Spitzensport und verrät, was sich Hobbysportler von echten Profis abschauen können.
Österreichs Winterwelt in einem Buch
Auf über 70 Top-Wintersportregionen wird im Ski Guide Austria 2026 besonders ausführlich eingegangen – inklusive Pistenpanoramen, Tipps, Einschätzungen und Besonderheiten. Dazu kommen alle weiteren Orte, die sich mit ihren Liftanlagen als Winterdestination lohnen.
Auch das Thema klimaschonende Anreise wird großgeschrieben: Der Guide zeigt, wie bequem und emissionsarm man in die Berge kommt – und wo das besonders gut funktioniert.
Doch Winterurlaub ist längst mehr als nur Pistenskilauf. Deshalb widmet sich das Buch auch:
Langlauf und Skitouren
Tiefschnee- und Freeride-Abenteuern
Funparks und Snow-Erlebniswelten
Kulinarischen, kulturellen und sportlichen Winterevents
Und natürlich: Material, Material, Material!
Vom World Skitest über Pisten-, Freeride- und Tourenski bis hin zu Skischuhen, Langlauf-Equipment und Sicherheitsausrüstung – alles, was neu, wichtig oder innovativ ist, findet im Guide seinen Platz.
Der Ski Guide Austria 2026 ist damit mehr als ein Nachschlagewerk – er ist ein umfassender Begleiter für alle, die den Winter lieben. Und ein klarer Hinweis darauf, wie vielfältig, anspruchsvoll und spannend Österreichs Skisport auch 2026 bleibt.
