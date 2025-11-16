Gestohlene Kennzeichen im Schlafzimmer gehortet

Kennzeichen im Zimmer gefunden

Nach umfangreichen Erhebungen durch die Polizei Sölden wurde nach am Sonntagabend ein Erfolg gemeldet: Es konnte ein 18-jähriger Einheimischer als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Die Kennzeichen konnten im Zimmer des Mannes sichergestellt werden. Er ist verdächtig, insgesamt sieben Urkundenunterdrückungen (Kennzeichendiebstähle) begangen zu haben. Eine Anzeige auf freiem Fuß folgt.