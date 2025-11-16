Vorteilswelt
Vandale (18) gefasst

Gestohlene Kennzeichen im Schlafzimmer gehortet

Tirol
16.11.2025 20:44
Die Vorfälle passierten im nächtlichen Sölden.
Die Vorfälle passierten im nächtlichen Sölden.(Bild: Ötztal Toruismus/Yaron Bindels)

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei im Ötztal: Nach Vandalenakten an Autos und entlang einer Straße wurde ein 18-Jähriger als dringend Tatverdächtiger geschnappt. In seinem Zimmer gab es dann eine Überraschung.

Wie die Polizei zunächst meldete, riss in der Nacht auf Sonntag ein vorerst unbekannter Täter in Sölden (Ortsteile Kaisers und Rechenau) bei drei geparkten Pkw die Kennzeichen von den Fahrzeugen. Weiters wurden 25 Schneestangen entlang des Radweges vom Ortszentrum in Richtung Kaisers abgerissen bzw. abgebrochen. Es wurde um Zeugenhinweise ersucht.

Kennzeichen im Zimmer gefunden
Nach umfangreichen Erhebungen durch die Polizei Sölden wurde nach am Sonntagabend ein Erfolg gemeldet: Es konnte ein 18-jähriger Einheimischer als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Die Kennzeichen konnten im Zimmer des Mannes sichergestellt werden. Er ist verdächtig, insgesamt sieben Urkundenunterdrückungen (Kennzeichendiebstähle) begangen zu haben. Eine Anzeige auf freiem Fuß folgt.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Tirol

