Umjubeltes Comeback für Grazer Krampuslauf

Lange haben sich die Krampus-Fans in Graz gedulden müssen, am Sonntag war es wieder soweit: Zum ersten Mal seit sechs Jahren ging in der Landeshauptstadt ein Krampuslauf über die Bühne. Das Interesse war groß.
Aus budgetären Gründen und wegen zunehmender behördlicher Auflagen hatte die Veranstaltungsreihe eine längere Pause eingelegt. Heuer kam es zum Comeback, wenn auch unter neuen Vorzeichen: So wurde erstmals Eintritt verlangt – 5,75 Euro für Erwachsene, 3,45 Euro für Kinder bis zwölf Jahre.
Begründet wurde das mit Sicherheitsüberlegungen. Gewinnorientiert arbeite man nicht, betonten die Veranstalter im Vorfeld, es gehe lediglich darum, angesichts halbierter Förderungen von 25.000 Euro (2019 waren es noch 50.000 Euro) die Kosten zu decken.
Die Besucher ließen sich von den neuen Gegebenheiten nicht abschrecken – und auch nicht von den gruseligen Masken. Der Zulauf war gut, die Stimmung weitgehend positiv, wie unsere Bildergalerie zeigt.
Aus sicherem Abstand verfolgten die großen und kleinen Gäste das Treiben der wilden Gesellen rund um Freiheitsplatz und Hofgasse, die für die Veranstaltung abgeriegelt waren. Zur Freude der jüngsten Besucher mischte sich unter die furchterregenden Fratzen auch ein gutmütiger Nikolaus.
