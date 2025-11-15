Appell an Minister: „Abkehr von Indoktrinierung“

Gesagt, getan: Diese Woche erging ein entsprechendes Schreiben an die Kommission bzw. das Bildungsministerium unter Christoph Wiederkehr (NEOS). Darin werde „klar eine Abkehr von der Indoktrinierung unserer Jüngsten gefordert“, so Hermann. „Wo früher harmlose Texte das Leseverständnis voranbringen sollten, scheint heute auf die Vermittlung subversiver Botschaft gesetzt zu werden“, heißt es etwa im Brief. „Ich fordere die zuständige Kommission auf, künftig Lehrbuchinhalte festzulegen, die dem Wissenserwerb und der Bildung dienen, ohne jedwede ideologische Prägung“, appelliert Hermann.