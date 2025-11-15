In der Geisterbahn des katastrophalen Alltags

Absurde Bildwelten

Ulrike Arnold hat mit ihrem Team in Graz mit Nestroys „Der Zerrissene“ und Lessings „Minna von Barnhelm“ bereits ihr Gespür für Komödien bewiesen. Und auch im Collagieren von Valentin, Karlstadt und Charms zeigt sie sich routiniert – nicht zuletzt, weil das grandiose Bühnenbild von Franziska Bornkamp viele Türen für absurde Bildwelten öffnet. Einziges Manko: Fast zu rasant geht es manchmal durch diese Geisterbahn, der Schrecken hinter den Pointen kann da oft nicht verfangen.