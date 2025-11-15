Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schauspielhaus Graz

In der Geisterbahn des katastrophalen Alltags

Steiermark
15.11.2025 11:00
Das Ensemble von „Karl Valentin“ im Grazer Schauspielhaus
Das Ensemble von „Karl Valentin“ im Grazer Schauspielhaus(Bild: Lex Karelly)

Regisseurin Ulrike Arnold collagiert mit „Ich kenne keine Furcht, es sei denn, ich bekäme Angst“ am Grazer Schauspielhaus aus Texten von Karl Valentin, Liesl Karlstadt und Daniil Charms eine rasante Fahrt durch den Horror des Alltags. Willkommen in der grotesken Geisterbahn!

0 Kommentare

Mitten durch die bescheidene Stube auf der Bühne des Schauspielhauses führen die Schienen einer Geisterbahn. Jedes Mal, wenn die Tür sich öffnet und der nächste Wagen einfährt, ist man sich nicht sicher: Kommt jetzt der ganz große Schrecken oder nur ein kleines „Buh“? 

Regisseurin Ulrike Arnold und Bühnenbildnerin Franziska Bornkamp lassen den Horror des Alltags, den Karl Valentin und seine Bühnenpartnerin Liesl Karlstadt in ihren legendären Sketchen beschrieben haben, vorfahren: Ob beim Zahnarzt, im Schirmgeschäft oder bei der Orchesterprobe – in der Theatercollage „Ich kenne keine Furcht, es sei denn, ich bekäme Angst“ scheitern die Figuren auf geniale Weise am Alltag und an ihren Mitmenschen. Und laufen so immer wieder mit verzweifeltem Elan in die Katastrophe.

Anarchische Kraft des absurden Humors
Karl Valentin war ein ängstlicher Mensch, ein Hypochonder – und auch wenn seine Sketche heute oft als Kommentare auf die NS-Zeit gelesen werden, in der viele davon entstanden, war er alles andere als ein Widerstandskämpfer. Dennoch hat sein absurder Humor anarchische Kraft und war vielleicht auch ein Mittel, seine Ängste temporär zu überwinden.

Otiti Engelhardt, Sebastian Schindegger, Annette Holzmann und Rudi Widerhofer (v.li.)
Otiti Engelhardt, Sebastian Schindegger, Annette Holzmann und Rudi Widerhofer (v.li.)(Bild: Lex Karelly)

Ähnliches gilt auch für den russischen Schriftsteller Daniil Charms, dessen Texte ebenfalls Teil der Bühnencollage sind. Er begegnete dem Stalinismus mit düster-absurdem Humor: Seine Figuren ziehen sich plötzlich Hämmer aus dem Mund oder vergessen die einfachsten Regeln der Mathematik – mit derartig grotesken Bildern begegnet Charms der Groteske des Totalitarismus.

Absurde Bildwelten
Ulrike Arnold hat mit ihrem Team in Graz mit Nestroys „Der Zerrissene“ und Lessings „Minna von Barnhelm“ bereits ihr Gespür für Komödien bewiesen. Und auch im Collagieren von Valentin, Karlstadt und Charms zeigt sie sich routiniert – nicht zuletzt, weil das grandiose Bühnenbild von Franziska Bornkamp viele Türen für absurde Bildwelten öffnet. Einziges Manko: Fast zu rasant geht es manchmal durch diese Geisterbahn, der Schrecken hinter den Pointen kann da oft nicht verfangen.

Lesen Sie auch:
Die Proben am Schauspielhaus Graz für „Karl Valentin“ laufen
Neu am Schauspielhaus
Karl Valentin in Graz: Humor und eine Prise Terror
04.11.2025

So bestimmen aberwitziger Slapstick und skurrile Wortakrobatik den Abend – famos getragen vom siebenköpfigen Ensemble: Rudi Widerhofer stolpert ebenso grandios über eine Liste von Namen wie Dominik Puhl durch die Vorbereitungen für ein Date. Annette Holzmann taucht immer wieder als skurriler Kapellmeister mit Hitler-Bärtchen auf, und Mario Lopatta verzweifelt aberwitzig an seiner Briefkorrespondenz. Otiti Engelhardt, Marielle Layher und Sebastian Schindegger komplettieren die kafkaeske Clowntruppe, die zwar immer auf der Bühne war, am Ende aber trotzdem nirgends dabei gewesen sein will.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
125.513 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.390 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
80.611 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf