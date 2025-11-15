Landeshauptmann beim Dinieren als „Hahn im Korb“

Krawatten mit Symbolkraft

Jedenfalls wirkten am Freitag die meisten aus der Polit-Zunft recht frisch und adrett. Apropos adrett: Alle Herren, die sich der Pressekonferenz stellten, trugen – es wird wohl nicht eine Huldigung für den blauen Landeshauptmann gewesen sein? – blaue Anzüge. Nur bei den Krawatten wurde variiert. Der Tiroler Anton Mattle, Vizekanzler Andreas Babler und Staatssekretär Alexander Pröll trugen zum blauen Anzug noch blaue Krawatten, der Kärntner Peter Kaiser eine rote. Und der blaue Landeschef der Grünen Mark? Eine grüne!