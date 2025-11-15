Vorteilswelt
Treffen in Seggauberg

Landeshauptmann beim Dinieren als „Hahn im Korb“

Steiermark
15.11.2025 08:00
Mario Kunasek: Hahn im Korb nicht nur beim Dinner, auch am Weg zum Gruppenfoto
Mario Kunasek: Hahn im Korb nicht nur beim Dinner, auch am Weg zum Gruppenfoto(Bild: Jürgen Fuchs)

Eine Huldigung für ihren blauen Gastgeber? Beim Landeshauptleute-Treffen in Seggauberg erschienen Kunasek-Kollegen in dessen Parteifarbe.

Dichter Nebel, durchdringende Kälte: Nicht gerade von der Schokoladenseite präsentierte sich die Südsteiermark beim Landeshauptleutetreffen in Seggauberg. Aber auf Schokolade mussten die Landesfürstinnen und -fürsten trotzdem nicht verzichten: Beim feinen Dinner im „Kogel 3“ unweit von Seggau gab’s zum Dessert Schokotarte, nachdem man zuvor unter anderem Kartoffel-Pilzcreme-Suppe und rosa gebratenen Kalbsrücken genossen hatte. Weniger resch als so manche Gespräche zwischen Landeshauptleuten und Regierungsvertretern die gereichten Weine: Polz-Weißburgunder, Tement-Morillon und Thaller-Cuvée.

Gastgeber Landeshauptmann Mario Kunasek entpuppte sich beim feinen Abendessen als „Hahn im Korb“, wurde von den Landeshauptfrauen Johanna Mikl-Leitner und Karoline Edtstadler flankiert. Man plauderte angeregt, wie tags darauf erzählt wurde – während Finanzminister Markus Marterbauer recht einsilbig geblieben sein soll.

Obwohl es gerade mit dem Finanzminister noch viel zu besprechen gegeben hätte, trat Marterbauer unmittelbar nach dem Kogel-Abendessen die Rückreise nach Wien an. Der Rest zog sich für Verhandlungen ins Schloss Seggau zurück. Um 1 Uhr, so die einigermaßen glaubwürdige Auskunft, hätten sich die Politiker in ihre Zimmer verzogen.

Krawatten mit Symbolkraft
Jedenfalls wirkten am Freitag die meisten aus der Polit-Zunft recht frisch und adrett. Apropos adrett: Alle Herren, die sich der Pressekonferenz stellten, trugen – es wird wohl nicht eine Huldigung für den blauen Landeshauptmann gewesen sein? – blaue Anzüge. Nur bei den Krawatten wurde variiert. Der Tiroler Anton Mattle, Vizekanzler Andreas Babler und Staatssekretär Alexander Pröll trugen zum blauen Anzug noch blaue Krawatten, der Kärntner Peter Kaiser eine rote. Und der blaue Landeschef der Grünen Mark? Eine grüne!

Er trägt und repräsentiert zwar andere Farben als seine Kolleginnen und Kollegen und teilt auch nicht immer ihre Meinungen. Aber während Kunasek bei seinem ersten LH-Treffen in Salzburg noch etwas „fremdelte“, scheint er mittlerweile voll angekommen zu sein – und ist mit allen per Du.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Porträt von Gerald Schwaiger
Gerald Schwaiger
Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Steiermark

