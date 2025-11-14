Mann erschießt Ehefrau und danach sich selbst

Bluttat in Stockerau in Niederösterreich: Ein 85 Jahre alter Mann erschoss am Freitag zunächst seine zwei Jahre jüngere Ehefrau. Danach richtete er die Waffe gegen sich selbst.
Zur Tat kam es laut Informationen der „Krone“ in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares. Der Mann tötete zunächst seine 83 Jahre alte Ehefrau mit einer Faustfeuerwaffe, die er legal besessen hatte.
Schwere Erkrankung
Im Anschluss daran richtete er sich selbst. Hintergrund der Tat dürfte die schwere Erkrankung der Ehefrau gewesen sein. Die Ermittlungen sind im Gange.
