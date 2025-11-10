Kartons aufgeschnitten: Schmuck aus Lkw gestohlen

Tat blieb zunächst unbemerkt

Die teilweise leeren Kartons wurden anschließend wieder auf die Paletten gelegt, wodurch der Diebstahl zunächst unbemerkt blieb. Erst am Montag, beim Umlagern in einer Lagerhalle, wurde die Tat bemerkt. „Der Schaden beläuft sich auf einen niederen fünfstelligen Eurobetrag“, so die Ermittler.