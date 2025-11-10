Vorteilswelt
Transport nach Tirol

Kartons aufgeschnitten: Schmuck aus Lkw gestohlen

Tirol
10.11.2025 20:18
Ein besonders dreister Diebstahl fiel jetzt – erst Tage später – in einer Innsbrucker Lagerhalle auf! Während eines Warentransports von Belgien nach Tirol schnitten Unbekannte die Kartonverpackungen auf und stahlen daraus Schmuck im Wert von mehr als 10.000 Euro.

Die Diebe dürften vergangene Woche am Donnerstag oder Freitag zugeschlagen haben. „Beim Transport von Waren per Lkw von Belgien nach Innsbruck schnitten die Unbekannten die Kartonverpackungen an der Unterseite auf und entnahmen den überwiegend aus Schmuck bestehenden Inhalt“, heißt es seitens der Polizei.

Tat blieb zunächst unbemerkt
Die teilweise leeren Kartons wurden anschließend wieder auf die Paletten gelegt, wodurch der Diebstahl zunächst unbemerkt blieb. Erst am Montag, beim Umlagern in einer Lagerhalle, wurde die Tat bemerkt. „Der Schaden beläuft sich auf einen niederen fünfstelligen Eurobetrag“, so die Ermittler.

Samuel Thurner
