Beamte dürfen nicht prüfen: „Das ist respektlos!“

Wie berichtet, zog die steirische Landespolizeidirektion nach einem Erlass des Innenministeriums ihre Konsequenzen und schränkte die Tätigkeit ihrer Bediensteten auf maximal zwei Samstage pro Monat stark ein. FPÖ-Klubobmann und Sicherheitssprecher Marco Triller ließ nun Zahlen ausheben: Demnach gibt es in der Steiermark rund 90 Führerschein-Prüfer, rund 30 davon entstammen der Polizei.