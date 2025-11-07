Wie schnelle Hilfe in psychischen Krisen gelingt

Wie kann Menschen in krisenhaften Lebenssituationen rasch und bestmöglich begegnet werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt der zweiten Plattform Psychosoziale Versorgung Tirol, für die mehr als 100 Fachkräfte aus dem ganzen Bundesland im Landhaus in Innsbruck zusammenkamen. Dabei wurde betont, wie wichtig es ist, psychische Erkrankungen weiter zu entstigmatisieren und die gesellschaftliche Teilhabe von Betroffenen zu fördern.