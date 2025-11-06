Vorteilswelt
Mit der „Krone“ zum Ski Opening nach Schladming!

06.11.2025 14:17
Als Boyband gestartet, mittlerweile längst Kult – die Backstreet Boys kommen zum Ski-Opening ...
Als Boyband gestartet, mittlerweile längst Kult – die Backstreet Boys kommen zum Ski-Opening nach Schladming.(Bild: Leutgeb Entertainment Group / Dennis Leapold)

Der Winter steht vor der Tür! Gemeinsam mit der „Krone“ haben Sie die exklusive Chance, das legendäre Ski Opening in Schladming live mitzuerleben. Jetzt mitmachen und Gewinnchance sichern! 

Der Winter startet mit einem musikalischen Paukenschlag: Beim legendären Ski Opening Schladming-Dachstein steht die erfolgreichste Boyband aller Zeiten auf der Bühne. Die Backstreet Boys feiern im Planai-Stadion ihr großes Österreich-Comeback – und die „Krone“ bringt Sie mitten ins Geschehen.

Restlos ausverkauft – aber Sie können dabei sein
Die Nachfrage war überwältigend: Alle drei Konzerttage sind bereits ausverkauft. Mit der „Krone“ haben Sie die Chance, trotzdem live dabei zu sein – und den Winterauftakt des Jahres in Schladming aus der ersten Reihe zu erleben.

Exklusiv für „Krone“-Abonnenten und Abonnentinnen
Zu gewinnen gibt es ein exklusives Fan-Package für zwei Personen, inklusive drei Übernachtungen im ****S Sporthotel Royer, zwei 3-Tages-Skipässen für die 4-Berge-Skischaukel Schladming-Dachstein sowie zwei Diamond VIP Tickets für das Backstreet-Boys-Konzert am 7. Dezember.

Perfekter Ausgangspunkt: Das Sporthotel Royer liegt nur 5 Gehminuten von der Planai-Seilbahn und ...
Perfekter Ausgangspunkt: Das Sporthotel Royer liegt nur 5 Gehminuten von der Planai-Seilbahn und dem Stadtzentrum entfernt(Bild: Herbert Raffalt)

Neben dem Hauptpreis verlosen wir zusätzlich 10x2 Golden Circle Tagestickets für den 5. Dezember. Damit sind Sie hautnah vor der Bühne dabei, wenn die Backstreet Boys das erste Konzert ihres dreitägigen Openings geben.

Jetzt mitmachen und gewinnen
Erleben Sie das legendäre Ski Opening in Schladming live – mit Musik, Emotion und Winterzauber pur. Teilnahmeformular ausfüllen und Gewinnchance sichern.

Teilnahmeschluss ist der 20. November 2025

Tickets im Krone Ticketshop
Auch wenn die Tickets für die Backstreet Boys beim Ski Opening bereits restlos ausverkauft sind, finden Sie im Krone Ticketshop weiterhin viele tolle Angebote! Entdecken Sie Events, Konzerten und Shows inklusive attraktiver BonusCard-Rabatte und sichern Sie sich Ihre nächsten Lieblings-Tickets!

