Tourismus-Offensive: Graz wird größer gedacht

Heimische Wertschöpfung steigern

Die Wichtigkeit der neuen Kampagne betont auch Michael Feiertag, Geschäftsführer der STG: „Das Maßnahmenpaket ist ein logischer nächster Schritt. Diese Werbung für Graz ist Werbung für die gesamte Steiermark, das ganze Bundesland profitiert davon.“ Er sieht vor allem im Bahn- und Flugverkehr noch Potenzial. Das Hauptanreisemittel in der Steiermark sei nämlich nach wie vor noch das Auto, Fluggäste würden aber um rund 37 Prozent mehr ausgeben. Und das würde sich positiv auf die Wertschöpfung in der Steiermark auswirken.