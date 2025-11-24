Diese Bücher führen zu den eigenen Wurzeln

Wann wer geboren wurde, wer wen geheiratet hat und wann wer gestorben ist, wurde in den Sterbe-, Tauf- und Trauungsbüchern bis zum Jahr 1938 notiert. Geführt wurden diese Bücher in den Pfarren, viele davon werden aber heute im Diözesanarchiv in der Landeshauptstadt in klimatisierten Räumen sorgfältig aufbewahrt. „Vor 15 Jahren hat die Familienforschung einen richtigen Boom erlebt“, sagt Historiker und Archivar Karl Kollermann zur „Krone“. Auch während der Coronapandemie nutzten viele die Zeit, um einen Blick in die eigene Vergangenheit zu werfen.

Berührende Familienschicksale

Todesfälle lösen bei Angehörigen oft die Sehnsucht aus, mehr über die Familiengeschichte zu erfahren. Junge Interessierte haben es oft leichter. „Zuerst kann man natürlich die eigenen Eltern fragen, dann die Großeltern, die noch leben und so weiter“, sagt der Historiker Kollermann. Der Familienname hat sich über Generationen aber auch oft verändert.