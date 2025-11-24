Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Kirchenarchiv

Diese Bücher führen zu den eigenen Wurzeln

Niederösterreich
24.11.2025 13:00
Zwischen den Seiten der alten Kirchen-Verzeichnisse befindenb sich viele Antworten auf die ...
Zwischen den Seiten der alten Kirchen-Verzeichnisse befindenb sich viele Antworten auf die Frage: Wo kommen wir her?(Bild: Attila Molnar)

Was war mein Uropa von Beruf? Komme ich ursprünglich aus Niederösterreich? Welchen Nachnahmen hatten meine Vorfahren? Wer mehr über die eigene Familiengeschichte herausfinden möchte, wird in Kirchenarchiven fündig. Pfarrer haben einst viel aufgezeichnet. 

0 Kommentare

Wann wer geboren wurde, wer wen geheiratet hat und wann wer gestorben ist, wurde in den Sterbe-, Tauf- und Trauungsbüchern bis zum Jahr 1938 notiert. Geführt wurden diese Bücher in den Pfarren, viele davon werden aber heute im Diözesanarchiv in der Landeshauptstadt in klimatisierten Räumen sorgfältig aufbewahrt. „Vor 15 Jahren hat die Familienforschung einen richtigen Boom erlebt“, sagt Historiker und Archivar Karl Kollermann zur „Krone“. Auch während der Coronapandemie nutzten viele die Zeit, um einen Blick in die eigene Vergangenheit zu werfen.

Berührende Familienschicksale
Todesfälle lösen bei Angehörigen oft die Sehnsucht aus,  mehr über die Familiengeschichte zu erfahren. Junge Interessierte haben es oft leichter. „Zuerst kann man natürlich die eigenen Eltern fragen, dann die Großeltern, die noch leben und so weiter“, sagt der Historiker Kollermann. Der Familienname hat sich über Generationen aber auch oft verändert. 

Wer mehr zum „eigenen Ich“ erfahren will, kann im Diözesen-Archiv mit Historikern die alten Bücher durchsehen. 
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)

 Immer wieder gibt es dabei tief bewegende Momente. „Wenn man zum Beispiel erfährt, dass ein Kind aus der Familie sehr früh die Eltern verloren hat oder jemand eine schwere Krankheit hatte“, sagt der Experte.

Schritt eins bei der Familienforschung: Dokumente, Urkunden und Fotos, die man selbst zuhause hat, genau durchsuchen. „Auch im Gespräch mit älteren Verwandten lassen sich schon viele Namen und Geburtsdaten für die Suche in den Matrikelbüchern finden“, sagt der Historiker.

Seit 1938 führen Standesämter Bücher
Wer von den Verwandten nicht genügend Informationen erhält, kann für alle Daten nach 1938 auch ein Standesamt aufsuchen. Mit der Machtübernahme Hitlers in Österreich haben sie die Matrikelführung von den Pfarren übernommen. Nur mit kirchlichen Archivalien kann man noch tiefer in die Geschichte eintauchen.

Vor zehn Jahren wurde beim Umbau vom Domplatz St. Pölten Jahrhunderte alter Friedhof gefunden. ...
Vor zehn Jahren wurde beim Umbau vom Domplatz St. Pölten Jahrhunderte alter Friedhof gefunden. Einige von den Menschen sind auch in den Kirchenbüchern verzeichnet – aber nicht alle.(Bild: Stadtarchiv)

So kann man beispielsweise nur mit diesen Dokumenten herausfinden, welche Personen im 18. und 19. Jahrhundert in einem gemeinsamen Haushalt gewohnt haben. „Es gibt noch viele spannende Details, etwa in sogenannten Seelenverzeichnissen oder auch in Impfprotokollen zu finden“, weiß Kollermann. Verzeichnet sind bei den Sterbebüchern mitunter auch manchmal die Todesursachen.

Familienforschung findet heutzutage auch online statt. Spezielle Suchen sind aber online nicht möglich und müssen direkt im Diözesanarchiv mit einem Historiker gemacht werden. „Nach einer Terminvereinbarung bereiten wir gerne die Unterlagen zur Durchsicht im Leseraum vor“, sagt Kollermann zwischen den riesigen aufgeschlagenen Büchern.

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.139 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf