Fachhochschulen kämpfen um die „besten Köpfe“

Eine kleine Gesetzesnovelle für den Bund, aber ein großer Schritt für die heimischen Fachhochschulen: So lässt sich wohl die Forderung nach einem eigenen Promotionsrecht für die FH am schnellsten zusammenfassen. Dahinter steckt freilich weit mehr, wie Vertreter der Fachhochschulen aus St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt sowie Niederösterreichs Landesvize Stephan Pernkopf gemeinsam festhalten: Es geht darum, die besten Köpfe im Land halten zu können.