Die Schulbank bei Profis in Hollywood drücken

Ein Traumstart

Dass sie wohl ein Naturtalent ist, konnte Weyrer bereits beweisen. Neben ihrem Hauptjob in der Buchhaltung am Gemeindeamt begann sie 2018 ihre Ausbildung in Wien. Dann ging es Schlag auf Schlag. 2019 belegte sie bei der Bodypainting-WM auf Anhieb den vierten Platz. „Ein Traumstart für meine Karriere“, blickt sie zurück. 2020 eröffnete sie dann ihr eigenes Studio in Oberwölbling, nun ging es in die Filmmetropole nach Los Angeles. „Jetzt bin ich auf viele neue Eindrücke gespannt und freue mich, mein Können in Hollywood zu erweitern“, freut sich Weyrer. Dort erfährt sie etwa, wie die besten Make-up-Artisten der Welt arbeiten, erhält tiefe Einblicke ins Arbeiten am Filmset oder bei Magazinen und lernt, wie einzigartige Kreationen angefertigt werden.