Tempobolzer (48) muss Führerschein und Pkw abgeben

Beschlagnahmung nach Verfolgung

Ganz besonders eilig hatte es bereits am Halloween-Abend ein Autolenker im Tiroler Schwaz: Der 21-Jährige bretterte mit teils über 140 km/h in einer 60er-Zone. Der Tempobolzer geriet ins Visier einer Polizeistreife, die sofort die Verfolgung aufnahm. Letztlich konnte der Raser erst im Gemeindegebiet von Weer angehalten werden. Pkw und Führerschein wurden abgenommen!