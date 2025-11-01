Tempobolzer (48) muss Führerschein und Pkw abgeben

Da wird jemand für längere Zeit wohl zu Fuß gehen müssen: Ein 48-jähriger Einheimischer raste am Samstag in Osttirol in eine Tempofalle der Polizei. Die Geschwindigkeitsübertretung war so massiv, dass dem Lenker der Führerschein und das Auto abgenommen wurden.
Kurz vor 11.30 Uhr sei der Pkw-Lenker auf der Felbertauernstraße (B108) im Ortsgebiet von St. Johann im Walde mit fast 120 km/h gemessen worden. Erlaubt waren in diesem Bereich jedoch nur 50.
Saftige Strafe droht
Der mutmaßliche Raser wurde von den Beamten aus dem Verkehr gezogen. „Dem Fahrer wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt“, so die Ermittler. Anzeigen folgen. Eine saftige Strafe droht.
Beschlagnahmung nach Verfolgung
Ganz besonders eilig hatte es bereits am Halloween-Abend ein Autolenker im Tiroler Schwaz: Der 21-Jährige bretterte mit teils über 140 km/h in einer 60er-Zone. Der Tempobolzer geriet ins Visier einer Polizeistreife, die sofort die Verfolgung aufnahm. Letztlich konnte der Raser erst im Gemeindegebiet von Weer angehalten werden. Pkw und Führerschein wurden abgenommen!
