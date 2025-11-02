Vorteilswelt
Überweisungsprobleme?

Spendenaktion für Polizist in Not: Geld kommt an!

Niederösterreich
02.11.2025 16:00
Der schwer erkrankte Fahrdienstleiter-Stellvertreter René Treber will trotz Rollstuhl ...
Der schwer erkrankte Fahrdienstleiter-Stellvertreter René Treber will trotz Rollstuhl weiterarbeiten.(Bild: Privat zur Verfügung gestellt)

Das Schicksal des Polizisten René Treber ging vielen Lesern der „Krone“ nahe. Und sie wollen helfen, konnten aber augenscheinlich nicht. Hintergrund dürften neue Sicherheitsschranken bei Überweisungen bei einigen Banken sein. Wie ihre Spende nun ohne Probleme ankommen sollte...

0 Kommentare

Viel Resonanz über den Bericht vom Schicksal des Polizisten René Treber  aus Krems bekam die „Krone“. Denn der 53-Jährige möchte keinesfalls seinen Job als stellvertretender Fahrdienstleiter aufgeben, obwohl er an einer schweren, unheilbaren Erkrankung leidet, die ihn mit der Zeit immer mehr lähmen könnte. Genauer ist es eine seltene Unterform von ALS (Amyotropher Lateralsklerose), welche motorische Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark zerstört. Genannt wird diese degenerative Erkrankung „Flail-Leg-Syndrom“.

Noch muss René Treber von seiner Frau in seine geliebte Arbeitsstätte gebracht werden. Für ...
„Krone-Leser helfen“
Trotz Krankheit will Polizist (53) Dienst versehen
19.10.2025

Derzeit ist Treber zwar auf den Rollstuhl angewiesen, aber die Krankheit breitet sich derzeit nicht weiter aus. Er lebe mit der Hoffnung, dass die Erkrankung nicht schlimmer werde, betonte René Treber zur „Krone“. Dennoch kosten die vielen Umbauten – unter anderem auch die, damit er wieder aus eigener Kraft in die Arbeit als Fahrdienstleiter-Stellvertreter bei der Polizei Wien kommen kann – enorm viel Geld.

Konto ist echt, Spende kommt an!
Auf den Aufruf der „Krone“, für den 53-Jährigen zu spenden, reagierten viele Leser. Leider gab es aber auch viele Rückmeldungen, dass eine Banküberweisung auf das Konto des „Verein Krone-Leser helfen“ nicht oder nur mit der Übergehung neuer Sicherheitsschranken funktioniere. Hintergrund dürfte dabei sein, dass der Name des Kontoinhabers – in diesem Fall also „Verein Krone-Leser helfen“ ganz genau so eingegeben werden muss.

Helfer unter die Arme greifen
Viele Spenden haben bereits ihren Weg auf das Spenden-Konto für PolizisTreber gefunden, wofür wir ein herzliches Danke sagen! Falls sie bereits probiert haben zu spenden, das aber nicht funktioniert hatte, probieren sie es gerne noch einmal. Natürlich sind auch Neuspender herzlich willkommen. Bitte beim Vereinsnamen und auch beim Kennwort „Rene Treber“ genau auf die Schreibweise achten. Hier sind nochmal alle Daten angeführt:

Spenden unter dem Kennwort „Rene Treber“ an das Konto von 
„Verein Krone-Leser helfen“ bei der HYPO NOE: AT07 5300 0034 5592 4447

Kommentare

Niederösterreich

Top-3

Gelesen

