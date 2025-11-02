Spendenaktion für Polizist in Not: Geld kommt an!

Helfer unter die Arme greifen

Viele Spenden haben bereits ihren Weg auf das Spenden-Konto für PolizisTreber gefunden, wofür wir ein herzliches Danke sagen! Falls sie bereits probiert haben zu spenden, das aber nicht funktioniert hatte, probieren sie es gerne noch einmal. Natürlich sind auch Neuspender herzlich willkommen. Bitte beim Vereinsnamen und auch beim Kennwort „Rene Treber“ genau auf die Schreibweise achten. Hier sind nochmal alle Daten angeführt:

Spenden unter dem Kennwort „Rene Treber“ an das Konto von

„Verein Krone-Leser helfen“ bei der HYPO NOE: AT07 5300 0034 5592 4447