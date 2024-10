Ist Kunasek bald der Herr über Gemeinde-Millionen?

Unrund wird so mancher steirischer Bürgermeister, wenn er auf die Umfragen zur Landtagswahl am 24. November blickt. Denn die FPÖ schickt sich – trotz des Finanz- und Spesen-Skandals in Graz – an, die Nummer 1 zu werden. Als Landeshauptmann wäre Mario Kunasek für zumindest einen Teil der Bedarfszuweisungen zuständig.