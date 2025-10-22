Vor Wahlen schüttete die Politik ihr Füllhorn aus

In Zeiten, in denen die Gemeinden finanziell aus dem letzten Loch pfeifen, hielt der steirische Rechnungshof (RH) Nachschau: Wie viele Bedarfszuweisungen fließen wirklich in die weiß-grünen Orte? Zur Erklärung: Dabei handelt es sich um Steuergeld, das vom Land für große lokale Projekte (Schwimmbadbau etc.) oder zum Stopfen von Budgetlöchern ausgezahlt wird. Demnach sind es 584 Millionen Euro, die zwischen 2021 und 2023 lockergemacht wurden (die Grafik oben zeigt die Summen pro Gemeinde).