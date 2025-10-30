Pizza aus Automat: „Antwort auf Gasthaussterben“

Eine Pizzeria ohne Personal, aber dafür 24 Stunden offen. Ein Konzept, das auch in Westösterreich Einzug hält. Im Tiroler Unterland wurde die erste BistroBox aufgestellt. Erfinder und Betreiber sehen darin keine Konkurrenz zur Gastronomie.
Rund um die Uhr offen, kein Personal, Pizza innerhalb von Minuten frisch aus dem Ofen – das ist das Konzept des Franchise-Unternehmens BistroBox aus Oberösterreich, das nun seinen ersten Standort in Tirol eröffnet hat.
„Kunden möchten große zeitliche Flexibilität“
Am Parkplatz Seepromenade in Walchsee steht die BistroBox seit Mitte Oktober. Franchise-Nehmer ist Josef Kurz, der in der Region mehrere Freizeiteinrichtungen betreibt. „Gasthaussterben und Personalnot sind in der Branche leider Realität. Selbstbedienungskonzepte sind eine Antwort darauf. Das trifft sich mit dem Wunsch der Kunden nach größtmöglicher zeitlicher Flexibilität“, analysiert Kurz.
Vollautomatisch in den Ofen
Die BistroBox funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Über ein Touch-Display wird eine Pizza ausgewählt, danach vollautomatisch in den Ofen geschoben und innerhalb von Minuten – so das Versprechen – „serviert“. Alles ohne Personal. In der Box gibt ein paar Stehtische für jene, die vor Ort essen möchten. Streikt die Technik einmal, dann wird der Fehler über Fernwartung behoben, versichern die Betreiber.
Es gibt Interessenten für weitere Standorte.
Geschäftsführer Klaus Haberl
Mehr als 40 Standorte hat das Unternehmen BistroBox in Österreich bereits. Geschäftsführer Klaus Haberl sieht in Tirol einen Hoffnungsmarkt. „Es gibt Interessenten für weitere Standorte“, bestätigt er. Haberl sieht das Konzept als Ergänzung und nicht als Konkurrenz für Restaurants. Der Bedarf sei jedenfalls gegeben.
