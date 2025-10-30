Pizza aus Automat: „Antwort auf Gasthaussterben“

Vollautomatisch in den Ofen

Die BistroBox funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Über ein Touch-Display wird eine Pizza ausgewählt, danach vollautomatisch in den Ofen geschoben und innerhalb von Minuten – so das Versprechen – „serviert“. Alles ohne Personal. In der Box gibt ein paar Stehtische für jene, die vor Ort essen möchten. Streikt die Technik einmal, dann wird der Fehler über Fernwartung behoben, versichern die Betreiber.