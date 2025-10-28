Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei such Zeugen

Unbekannter Biker raste direkt auf Polizisten zu

Steiermark
28.10.2025 10:59
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Arda Savasciogullar stock.adobe.com)

Eine mehr als gefährliche Situation: Freitagnacht rasten zwei Biker durch Seiersberg. Beim Versuch, die Rowdys anzuhalten drückte einer aufs Gas und fuhr direkt auf die Beamten zu!

0 Kommentare

Ohne Kennzeichen und ohne Licht rasten Freitagnacht zwei Motorradlenker auf der Feldkirchner Straße in Seiersberg dahin. Beamte der Polizeiinspektion Seiersberg nahmen die Verfolgung auf und versuchten die Lenker anzuhalten. Doch die dachten nicht daran stehenzubleiben! Einer wendete und flüchtete Richtung Osten, der andere gab Gas und fuhr sogar direkt auf die Beamten zu! Gerade noch rechtzeitig konnten sie sich mit einem Satz zur Seite retten, sie blieben unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hinweise. Ein vermutlich männlicher Lenker trug einen Motocross-Helm und einen grauen Kapuzenpullover. Beim Motorrad handelt es sich um ein orange-graues Fahrzeug mit Motocrossbereifung, vermutlich mehr als 125ccm. Hinweise bitte an die Polizei Seiersberg: 059 133/6130 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
134.545 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
124.398 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
121.579 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf