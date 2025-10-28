Unbekannter Biker raste direkt auf Polizisten zu

Eine mehr als gefährliche Situation: Freitagnacht rasten zwei Biker durch Seiersberg. Beim Versuch, die Rowdys anzuhalten drückte einer aufs Gas und fuhr direkt auf die Beamten zu!
Ohne Kennzeichen und ohne Licht rasten Freitagnacht zwei Motorradlenker auf der Feldkirchner Straße in Seiersberg dahin. Beamte der Polizeiinspektion Seiersberg nahmen die Verfolgung auf und versuchten die Lenker anzuhalten. Doch die dachten nicht daran stehenzubleiben! Einer wendete und flüchtete Richtung Osten, der andere gab Gas und fuhr sogar direkt auf die Beamten zu! Gerade noch rechtzeitig konnten sie sich mit einem Satz zur Seite retten, sie blieben unverletzt.
Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hinweise. Ein vermutlich männlicher Lenker trug einen Motocross-Helm und einen grauen Kapuzenpullover. Beim Motorrad handelt es sich um ein orange-graues Fahrzeug mit Motocrossbereifung, vermutlich mehr als 125ccm. Hinweise bitte an die Polizei Seiersberg: 059 133/6130
