Unbekannter Biker raste direkt auf Polizisten zu

Ohne Kennzeichen und ohne Licht rasten Freitagnacht zwei Motorradlenker auf der Feldkirchner Straße in Seiersberg dahin. Beamte der Polizeiinspektion Seiersberg nahmen die Verfolgung auf und versuchten die Lenker anzuhalten. Doch die dachten nicht daran stehenzubleiben! Einer wendete und flüchtete Richtung Osten, der andere gab Gas und fuhr sogar direkt auf die Beamten zu! Gerade noch rechtzeitig konnten sie sich mit einem Satz zur Seite retten, sie blieben unverletzt.