Die kleinen Robin Hoods des Waldviertels

Botschaften aus Sherwood Forest

An diesem besonderen Tag brachte der Autor dieser Zeilen auch spannende Geschichten aus seiner Heimat dem Sherwood Forest mit, aus der Welt von Robin Hood – dem Freund der Gerechtigkeit und der Natur. Die Kinder hörten aufmerksam zu, als er davon sprach, dass jeder von ihnen selbst zu einem Hüter des Waldes werden könne.