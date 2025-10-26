Jahr für Jahr kein „Babyboom“

Die so genannten „Babyboomer“ können in den nächsten Jahren nach und nach die wohlverdiente Pension genießen. Ihren Generationstitel können sie dabei nach wie vor als Alleinstellungsmerkmal tragen. Denn ein regelrechter „Babyboom“, wie es ihn in den Jahrzehnten nach dem Weltkrieg gab, blieb seither aus. Ist das eine Kostenfrage? Der Niederösterreicher von heute verdient jedenfalls um satte 37,4 Prozent mehr als jener vor zehn Jahren. Das sagen die Zahlen von Statistik Austria, die aber auch zeigen: Die Arbeitslosenquote steigt bei den Niederösterreichern seit 2023 mehr als im Bundes-Durchschnitt. Daten aus 2024 zeigen, dass die niederösterreichische Frau im Schnitt 1,37 Kinder bekommt.