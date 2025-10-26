Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pessimismus regiert

Industrie schlittert immer tiefer in die Krise

Niederösterreich
26.10.2025 18:00
Unternehmer hoffen auf zündenden Funken, damit Konjunkturmotor endlich anspringt.
Unternehmer hoffen auf zündenden Funken, damit Konjunkturmotor endlich anspringt.(Bild: Wenzel Markus)

Betrieben in Niederösterreich machen hohe Energiekosten und überbordende Bürokratie zu schaffen. Produktion und Erträge sinken, die Stimmung kippt.  

0 Kommentare

Die Stimmung in den Führungsetagen der heimischen Industriebetriebe passt sich zunehmend dem trüben Herbstwetter an. Die aktuelle Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung (IV-NÖ) zeichnet im Land zwischen Enns und Leitha ein pessimistisches Bild.

Mangel an Aufträgen
Konkret liegt die Auftragslage in den 30 größten Industrieunternehmen, die mit mehr als 12.200 Arbeitsplätze ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Niederösterreich sind, auf einem der schlechtesten Werte seit 2018. Und auch der diesbezügliche Ausblick auf das kommende halbe Jahr ist eingebrochen.

Zitat Icon

Wenn die internationalen Märkte schwächeln, trifft das auch Niederösterreich mit voller Wucht.

Michaela Roither, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung NÖ

Bild: Marius Hoefinger

Wettbewerbsfähigkeit sinkt
„Hohe Energiepreise, massiv gestiegene Lohnstückkosten und überbordende Bürokratie nehmen den Betrieben die Luft zum Atmen“, erklärt IV-NÖ-Geschäftsführerin Michaela Roither: „So verlieren die Unternehmen im internationalen Wettbewerb zunehmend an Boden.“ Denn man brauche wettbewerbsfähige Preise, um die Konjunktur anzukurbeln: „Diese sind aber mit den aktuellen Kostenstrukturen kaum möglich.“ Die Ertragslage hat sich verschlechtert. 76 Prozent der Unternehmer rechnen mit einer gleichbleibenden Situation in sechs Monaten, 13 Prozent erwarten indes eine Verbesserung – ein Silberstreif am Horizont.

Wohlstand in Gefahr
Diese Industriekapitäne in NÖ hoffen offenbar darauf, dass die Regierung eine wirtschaftspolitische Gesamtstrategie auf den Weg bringt. Dabei müsse auf Entlastung, Leistung und Wettbewerbsfähigkeit gesetzt werden, fordert die IV-NÖ. Und Roither warnt: „Sonst riskieren wir nicht nur die Zukunft unserer Betriebe, sondern den Wohlstand der ganzen Region!“

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
193.701 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
165.330 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Niederösterreich
Lokführer vergaß, im Bahnhof stehenzubleiben
143.530 mal gelesen
Zu einer kleinen Enttäuschung kam es für die Fahrgäste, die am Montag in Amstetten in die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf