Industrie schlittert immer tiefer in die Krise

Wettbewerbsfähigkeit sinkt

„Hohe Energiepreise, massiv gestiegene Lohnstückkosten und überbordende Bürokratie nehmen den Betrieben die Luft zum Atmen“, erklärt IV-NÖ-Geschäftsführerin Michaela Roither: „So verlieren die Unternehmen im internationalen Wettbewerb zunehmend an Boden.“ Denn man brauche wettbewerbsfähige Preise, um die Konjunktur anzukurbeln: „Diese sind aber mit den aktuellen Kostenstrukturen kaum möglich.“ Die Ertragslage hat sich verschlechtert. 76 Prozent der Unternehmer rechnen mit einer gleichbleibenden Situation in sechs Monaten, 13 Prozent erwarten indes eine Verbesserung – ein Silberstreif am Horizont.