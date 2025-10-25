Arbeiter bei Bergung von Radbagger schwer verletzt

Einsatz für den Notarzthubschrauber in Hopfgarten in Defereggen in Osttirol am Freitag! Bei der Bergung eines Radbaggers, der vor wenigen Tagen abgestürzt war, kam es zu einem Unfall. Dabei wurde ein einheimischer Arbeiter (41) eingeklemmt und schwer verletzt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.15 Uhr. Auf der sogenannten „Bloshütte“ (1845 Meter) war der 41-Jährige damit beschäftigt, jenen Radbagger zu bergen, der erst vor wenigen Tagen abgestürzt war. „Dazu musste das Fahrzeug in Einzelteile zerlegt und mittels Seilwinde geborgen werden“, heißt es von der Polizei.
Zwischen Tank und Baggerarm eingeklemmt
Beim Ausbau des Tanks geriet dieser ins Rutschen und der 41-Jährige wurde zwischen dem Tank und dem Baggerarm eingeklemmt. „Anwesende Arbeitskollegen setzten unverzüglich den Notruf ab.“ Ein Notarzthubschrauber barg den Schwerverletzten mit dem Tau und flog ihn in die Klinik nach Klagenfurt.
