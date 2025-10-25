Arbeiter bei Bergung von Radbagger schwer verletzt

Zwischen Tank und Baggerarm eingeklemmt

Beim Ausbau des Tanks geriet dieser ins Rutschen und der 41-Jährige wurde zwischen dem Tank und dem Baggerarm eingeklemmt. „Anwesende Arbeitskollegen setzten unverzüglich den Notruf ab.“ Ein Notarzthubschrauber barg den Schwerverletzten mit dem Tau und flog ihn in die Klinik nach Klagenfurt.