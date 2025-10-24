TV-Kult: Weber und Breitfuß amtshandeln wieder

Wie fühlt es sich für euch an, immer noch ab und zu in die Welt dieser Figuren reinzusteigen, die so viele Leute über Jahrzehnte hinweg begeistern und auch begleitet haben?

Düringer: Uns wird das jetzt erst richtig bewusst.

Dorfer: Wir wussten damals, dass die Einschaltquoten gut sind, aber nicht, welchen Effekt die Serie haben würde. Die damalige Unterhaltungschefin des ORF hätte uns gern 100 Folgen machen lassen, was aber von Roland und mir nicht zu bewältigen gewesen wäre. Damals gab es die Idee von Schreibteams bei uns nicht. Die insgesamt zehn Stunden „MA 2412“ haben nur wir zwei allein geschrieben. Heute hast du bei einer Sitcom einen ganzen Pool an Schreiberinnen und Schreibern, mit einem „Headwriter“ an der Spitze. Da werden viele Witzschablonen und Storyboards abgeliefert – manche fragen auch die KI nach Lustigem. Es gibt insgesamt aber nur 36 Folgen, obwohl viele Leute glauben, es wären viel mehr. Das liegt daran, dass die Serie im Fernsehen immer wieder wiederholt wurde.

Düringer: Wir hatten immer die Fähigkeit, dass alles, was wir gemacht haben, auch wirklich aus uns rauskam. Nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Miteinanderspielen. Egal, ob bei „Atompilz von links“ oder bei „Muttertag“. Wir waren in einer Wohnung, haben herumgeblödelt und haben alles auf Kassettenrekorder aufgenommen. Der Kopf hat konstruiert, was lustig sein könnte und weitere Überlegungen waren kein Thema. Wenn wir „Weber & Breitfuß“ in fünf Jahren drehen würden, wäre es wieder so wie gestern, weil wir wissen, wer wir sind. Es ist kein Konstrukt, nichts Auswendiggelerntes – es sind einfach wir.

Dorfer: Jetzt fühlen wir uns ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft. Man hat zusammen im Nachwuchs gekickt, die Wege haben sich dann getrennt und man spielt irgendwann wieder zusammen.