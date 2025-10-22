Lkw-Fahrer löschte nach Knall Brand im Motorraum

Geistesgegenwärtig reagierte am Mittwoch der Lenker (55) eines Lkw in Tirol, als er während der Fahrt plötzlich einen Knall und folgende Rauchentwicklung bei seinem Fahrzeug wahrnahm.
Am Mittwoch gegen 11.50 Uhr lenkte ein 55-jähriger Österreicher seinen Lkw mit Sattelanhänger auf der Oberbergstraße in Großvolderberg bergwärts, als er plötzlich einen Knall hörte und daraufhin der Motor abstarb.
Öl begann zu brennen
Aus dem Motorraum trat Öl aus, dieses begann zu brennen und es kam zu einer Rauchentwicklung. Der Lkw-Lenker konnte den Brand selbständig mittels Feuerlöscher löschen, er blieb unverletzt.
Straße teilweise gesperrt
Die Feuerwehren Volders und Volderberg waren mit vier Fahrzeugen und ca. 20 Mitgliedern vor Ort und konnten das ausgelaufene Öl binden. Für die Dauer der Abschleppung des Lkw war die Straße teilweise gesperrt.
