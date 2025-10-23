Fangemeinde kämpft gegen Orchester-Auflösung

Das Engagement im Kampf gegen die Auflösung des Orchesters der Bühne Baden nimmt nicht ab. Seit Bekanntwerden der Entscheidung der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU), das Landesorchester durch die Tonkünstler zu ersetzten, gehen in der Kurstadt vor den Toren Wiens die Wogen hoch. Denn die geplante Auflösung stößt nicht nur in Künstlerkreisen auf Widerstand.