600 Unterschriften

Fangemeinde kämpft gegen Orchester-Auflösung

Niederösterreich
23.10.2025 16:00
Unterschriften übergeben: Kainz, Irene Geiger, Jeitler-Cincelli
Unterschriften übergeben: Kainz, Irene Geiger, Jeitler-Cincelli

Das Orchester der Bühne Baden soll aufgelöst und in Zukunft durch die Tonkünstler ersetzt werden. Nun wurden 600 Unterschriften für den Erhalt gesammelt und an die Politik übergeben.

Das Engagement im Kampf gegen die Auflösung des Orchesters der Bühne Baden nimmt nicht ab. Seit Bekanntwerden der Entscheidung der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU), das Landesorchester durch die Tonkünstler zu ersetzten, gehen in der Kurstadt vor den Toren Wiens die Wogen hoch. Denn die geplante Auflösung stößt nicht nur in Künstlerkreisen auf Widerstand.

Nach einer Protestkundgebung Anfang Oktober, bei der rund 500 Demonstranten – darunter Vertreter des Radio-Symphonieorchesters (RSO) oder auch der Wiener Symphoniker – für die fallengelassenen Musiker auf die Straße gingen, folgt nun die nächste Solidaritätsbekundung.

Unterschriften wurden nun übergeben
So wurden 600 Unterschriften an Landtagsabgeordneten Christoph Kainz übergeben, die den Erhalt des Orchesters fordern. „Die Welle der Solidarität zeigt, wie sehr die Menschen mit der Badener Kultur verbunden sind“, so Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli. 

Niederösterreich

