Bruck an der Mur bereitet Bettelverbot vor

Seit September ist das Betteln mit Tieren und Kindern in der Steiermark untersagt, die „Krone“ zog bereits eine Bilanz. Ein weiteres Novum: Städte und Gemeinden können seit September sektorale Bettel-Verbotszonen erlassen. Eine Maßnahme, die freilich vor allem auf Graz abgezielt hatte, von KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr aber schon im Sommer eine Absage erhielt: „Wir brauchen keine sektoralen Bettelverbote.“